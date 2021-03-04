Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında - Son Dakika

Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında

04.03.2021 16:35
Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Birimi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Birimi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam ediyor.

Veterinerlik Birimine bağlı ekipler sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için düzenli olarak besleme programını sürdürüyor. Uzman hekimler ve kadrodan oluşan ekipler vatandaşların talepleri doğrultusunda sokak hayvanlarının muayene, teşhis, tedavi ve ameliyatını gerçekleştiriyor.

Sağlık İşlerinden Sorumlu Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Tunçer yaptığı açıklamada; "Veterinerlik Birimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veren bir birim olmakta ve burada sokaktan bize gelen sokak canlarımızı; muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat şeklinde hizmet vermekteyiz. Sokaktan bize randevu ile getirilen, hayvan sever vatandaşlarımızın bize bıraktığı hayvanlarımızın gerekli incelemelerini yaptıktan sonra teknik ekibimizle beraber gerekli hizmeti vermekteyiz. Gün içerisinde Edremit sınırları içerisindeki bütün beslenme odaklarında yaptığımız beslemelerde o bölgede görülen ve sağlık açısından problemleri olan sokak canlarımızı arkadaşlarımız, Veterinerlik Birimimizin bulunduğu Akçay Hizmet Binamıza getirmekteler. Getirmiş oldukları sokak canlarımızı veteriner hekimlerimizle birlikte ilk muayeneye alıp arkasından gerekli olan bütün hizmetleri veriyoruz. Bu anlamda bizim yanımızda olan, öncelikle Başkanımız Selman Hasan Arslan ve Edremit sınırları içerisinde bizimle çalışmalara katılan bütün hayvan sever dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu hizmeti verirken 7/24 hiç durmadan alanı tarayan ve bu taramalarda bütün sokak canlarını tek tek inceleyerek sağlıklı bir biçimde yaşamalarını sağlayan veteriner hekimlerimiz başta olmak üzere tüm ekibimizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Halkımızın ve hayvan sever dostlarımızın Edremit Belediyesi'nin yanlarında olduklarını bilmelerini ve bu işlerdeki bütün sorunları çözmek için hayvan sever dostlarımıza çok ihtiyacımız var" dedi.

Sokaklarda yaşayan hayvanlar için 444 85 10 numaralı telefonu arayarak Veterinerlik Biriminden randevu alınabileceği de eklendi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında
Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında
Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında
Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında

Edremit Belediyesi, Veteriner, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:16:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei