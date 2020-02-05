Edremit Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında - Son Dakika

Edremit Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında

6 saat önce

Balıkesir'i Edremit Belediyesi vatandaşa 7/24 hizmet verecek çağrı merkezinin alt yapı hazırlıklarını tamamladı.

Edremit Belediyesi 7/24 vatandaşın yanında, System.String[]

Balıkesir'i Edremit Belediyesi vatandaşa 7/24 hizmet verecek çağrı merkezinin alt yapı hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar artık şikayet, talep ve önerilerini 7 gün 24 saat çağrı merkezine bildirebilecekler.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatıyla vatandaşla belediye arasında iletişim köprüsü kuracak çağrı merkezinin alt yapısı oluşturuldu. Çağrı merkezi hizmetiyle Edremit Belediyesi; vatandaşla belediye arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, güçlenen ilişkiler ve etkili iletişim ağı sayesinde Edremitlilerin ihtiyaç ve isteklerini daha hızlı çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmelerin kalite standartları gereği kayıt altına alınacağı çağrı merkezinde, her işlem mutlaka ilgili müdürlüğe aktarılarak süreç ve ulaşılan sonuç hakkında vatandaşa dönüş yapılarak bilgi verilecek. Edremitliler artık şikayet, talep ve önerilerini belediyeye gelmeden, günün her saatinde 444 85 10 numaralı telefonu arayarak ilgili müdürlüğe iletebilecekler. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Vatandaş memnuniyeti anlayışıyla çalışacak çağrı merkezimizle hızlı ve etkili hizmet vermeyi, belediye hizmetlerini hantallıktan kurtararak sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Yeni kurduğumuz çağrı merkezi, hedeflediğimiz küçük, çevik, etkili belediyecilik anlayışının önemli bir aracı olacak" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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