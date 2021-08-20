Edremit Belediyesi aşure hayırları başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Belediyesi aşure hayırları Edremit Belediyesi önünde başladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'nın da katıldığı aşure hayrı yoğun ilgi gördü.

Edremit Belediyesi pandemi nedeniyle 1 yıl ara verdiği aşure geleneksel hayırlarını bu yıl gerçekleştiriyor. Muharrem ayı nedeniyle ana hizmet binası önünde başlayan hayırda 5 bin kişilik aşure dağıtıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, vatandaşlara aşure ikram etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Tüm vatandaşlarımızın Aşure Günü'nü tebrik ediyorum. Muharrem orucu tutan tüm canların oruçlarının kabul olmasını diliyorum" dedi.

Edremit Belediyesi aşure hayırları önümüzdeki günlerde Altınoluk, Akçay, Altınkum, Güre ve Kadıköy'de devam edecek. - BALIKESİR