Son Dakika Haberleri: Edremit Belediyesi bünyesinde "Esnaf Destek Birimi" kuruldu
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi bünyesinde 'Esnaf Destek Birimi' kuruldu - Son Dakika

Edremit Belediyesi bünyesinde "Esnaf Destek Birimi" kuruldu

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye bünyesinde Esnaf Destek Birimi kuruldu.

Edremit Belediyesi bünyesinde

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye bünyesinde Esnaf Destek Birimi kuruldu.

Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarına başlayan birimin görevlileri, ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, konuyla ilgili açıklamasında, "Birimimiz esnaflarımızın sürekli yanında olacak, sorunlarını, isteklerini, şikayet ve önerilerini değerlendirerek hızlı bir şekilde çözüm yollarını arayacak." ifadesini kullandı.

Edremit Belediyesi Esnaf Destek Birimi personeli ziyaretlerinde esnafa Türk bayrağı hediye etti.

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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