Edremit Belediyesi çağrı merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi çağrı merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Edremit Belediyesi çağrı merkezi hizmete açıldı

6 saat önce

Edremit Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verilmesini sağlamak, sorun ve taleplerin belediyeye iletilmesini kolaylaştırmak amacıyla çağrı merkezini hizmete açtı.

Edremit Belediyesi çağrı merkezi hizmete açıldı, System.String[]

Edremit Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verilmesini sağlamak, sorun ve taleplerin belediyeye iletilmesini kolaylaştırmak amacıyla çağrı merkezini hizmete açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, haftanın her günü 24 saat esasına göre çalışacak çağrı merkezine vatandaşlar istedikleri zaman şikayet, talep ve önerilerini iletebilecek.

Vatandaşlarla belediye arasında iletişim köprüsü kuracak çağrı merkeziyle, dile getirilen sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması amaçlanıyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ulaşılabilir bir belediyeyle daha iyi hizmetlerin ortaya çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Belediye hizmetlerini hantallıktan kurtararak sorunları hızlı şekilde çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını belirten Say, şunları kaydetti:

"Edremitliler şikayet, talep ve önerilerini belediyeye gelmeden, günün her saatinde ilçe sınırları içinde '153' numaralı telefonu arayarak ilgili müdürlüğe iletebilecek. İlçe sınırları dışında ise '0432 312 2 153'ü arayarak ulaşabilecek. Vatandaşlar aynı zamanda https://vanedremit.bel.tr/ üzerinden de online canlı destek hizmeti alabilecek. Teknolojik imkanlarla donanmış 'Alo 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi'nde işinde uzman personellerle hizmet verilecek."

Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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