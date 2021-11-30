Edremit Belediyesi ekipleri karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, 625 kilometrelik yol ağında 63 personel ve 22 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yürütecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kışın kar yağışının ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olmaması için hazırlıklar tamamlandı.

İlçedeki 625 kilometrelik yol ağında 63 personel ve 22 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yürütecek olan belediye, bu amaçla kullanılacak araçların bakımlarını kendi atölyelerinde yaptı.

Belediye Başkanı İsmail Say, Fen İşleri Müdürlüğü garajını ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya'dan ilgili bilgi alan Say, olumsuz hava koşullarına karşı tecrübeli ve iş gücü konusunda başarılı bir ekiple hizmet verdiklerini söyledi.

Tüm birimlerin kış şartlarında hizmet vermek için gerekli çalışmaları tamamladığını belirten Say, şunları kaydetti:

"Edremitli hemşerilerimizin her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı daha rahat ve problemsiz geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık, bugünden itibaren 7 gün 24 saat esasıyla görev başında olacağız. Bilindiği gibi çok kurak bir yaz geçirdik, Van Gölü'nün çekilmesinden de bunu görüyoruz. İnşallah Allah'ın lütfuyla da bu yıl güzel bir kış mevsimi geçiririz. Bu anlamda araç gereçlerimizle hazırız. Edremit'te kar yağsa bile kapalı yol bulunmayacak."