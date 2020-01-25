Edremit Belediyesi Elazığ için seferber oldu - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Elazığ için seferber oldu

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, Elazığ merkezli yaşanan deprem için seferber oldu.

Edremit Belediyesi Elazığ için seferber oldu, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, Elazığ merkezli yaşanan deprem için seferber oldu.


6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için Türkiye'nin bir çok ilinde yardımlar gitmeye başlarken, Edremit Belediyesi de ısınma, giyim malzemelerinden oluşan araçla bölgeye gitmeye hazırlanıyor. 'Gün Kardeşlik Günüdür' sloganıyla yaraların sarılması için seferber olan Edremit Belediyesi, dayanışmanın en güzel örneğinin sergilenmesi için de çağrıda bulunuyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan depremden dolayı üzüntülerini dile getirdi. Yakın geçmişte depremi yaşayan bir il olarak Van halkının Elazığlı kardeşlerinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Say, bu anlamda imkanları dahilinde bölgeye gerekli yardımı ulaştıracaklarını kaydetti. Araç, gereç, battaniye, ısıtıcı gibi malzemelerden oluşan yardımları Elazığlı kardeşlerine en kısa sürede ulaştıracaklarını anlatan Başkan Say, "Bu anlamda bu yardımımıza dahil olmak isteyen vatandaşlarımız için de Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimimiz hafta sonu açık kalacak ve vatandaşlarımıza yardımcı olacaktır. Ben yaşanan bu depremden diğer illere oranla Van'ın ve Van insanının daha fazla sahipleneceğine inanıyorum. Rabbim bir daha böylesi felaketler yaşatmasın" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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