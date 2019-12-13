Edremit Belediyesi gazilerin yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi gazilerin yanında - Son Dakika

Edremit Belediyesi gazilerin yanında

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ilçede ki gazi ve şehit yakınları ile yakından ilgileniyor.

Edremit Belediyesi gazilerin yanında, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ilçede ki gazi ve şehit yakınları ile yakından ilgileniyor. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, Altınoluk İskele Mahallesi Muhtarı Ebru Yamaç ile birlikte Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz'ı evinde ziyaret etti.


Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, İskele Mahallesi Muhtarı Ebru Yamaç ile birlikte 83 yaşında ki Kore Gazisi Ahmet Şükrü Yormaz'ı Altınoluk'ta ki evinde ziyaret etti. Gazi Yormaz'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'la çekilmiş olan fotoğraflarını hediye ettiler. Gazi Yormaz'dan 1950 yılların Türkiye'sini ve Kore Şavaşı'nda ki anılarını dinlediler. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da telefonla Gazi Ahmet Şükrü Yormaz'ı arayarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.


Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, yaptığı açıklamada; Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları doğrultusunda ilçede ki tüm gazi ve şehit yakınları ile yakından ilgilendiklerini ifade etti. Canlı, "Edremit Belediyesi olarak vatanı için canlarını hiçe sayan gazilerimizin değerini hayatta iken bilmeyi, yanlarında olmayı, ihtiyaçlarını sormayı en önemli görevlerimizden birisi olarak görüyoruz. Bugünde Kore Savaşı'nda yer almış Gazi Şükrü Amcamızı sohbet edip anılarını dinledik. Vatanı için hiç düşünmeden canlarını feda başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'te 15 Temmuz şehitleri tartışmasında kavga çıktı
Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu!

Son Dakika Haberleri
21:10 Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi - Son Dakika
21:10 ANADOLU YAKASI'NININ SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI; KAÇMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika
21:10 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması - Son Dakika
21:09 Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2) - Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sertçelik: "ABD Senatosu'nun aldığı karar yok hükmündedir" - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 21:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesi gazilerin yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]