Edremit Belediyesi Gürespor 2 saniye kala Bursa BŞB'yi devirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Edremit Belediyesi Gürespor 2 saniye kala Bursa BŞB'yi devirdi - Son Dakika Spor

Edremit Belediyesi Gürespor 2 saniye kala Bursa BŞB'yi devirdi

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u maçın bitimine 2 saniye kala bulduğu sayıyla 72-70 yendi.

Edremit Belediyesi Gürespor 2 saniye kala Bursa BŞB'yi devirdi, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Edremit Belediyesi Güre spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u maçın bitimine 2 saniye kala bulduğu sayıyla 72-70 yendi.

Edremit Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Edremit Belediyesi Gürespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakada Gürespor maç boyunca üstünlüğünü korurken, son çeyreğe girildiğinde top kayıplarıyla Bursaspor skoru dengeledi. Karşılaşmanın bitimine 2 saniye kala fual atışı kullanan Gürespor, karşılaşmadan 72-70'lik skorla galip ayrıldı.

Basketbolda saniyelerin çok önemli olduğunu vurgulayan Edremit Belediyesi Gürespor Basketbol Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, heyecanlı bir karşılaşma olduğunu söyledi. Play Off'lardaki yerlerini daha sağlama aldıklarını belirten Çetin, "Bu sene şanssız bir sezon geçirmemize rağmen galip ayrıldık. Amerikalı oyuncumuz, maalesef annesinin rahatsızlığından dolayı ülkesine dönmek zorunda kaldı. Yeni bir Amerikalı oyuncumuz geldi. O da dün antrenmanda dizini sakatladı. Deniz Doğan sakatlandı. İnşallah bu sene daha fazla sakatlık yaşamayız. Bugün çok önemli bir maç kazandık. Basketbol, son saniyeye kadar heyecanla devan eden bir spor dalı. Ben burada saniye değil, 3 sanise kala uzatmaya gidip, kazandığımız maç hatırlıyorum. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesini yenerek, play-off'taki yerimizi daha sağlama aldık. Edremit basketbolu seviyor. Tribünler de doluydu. Kazandık çok mutluyuz. Edremit Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'a ve tüm belediye ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan genel ve detay görüntüler.

Ahmet Çetin'in açıklamaları


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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
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