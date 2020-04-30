Edremit Belediyesi 'Halk Ekmek' ihalesini yaptı - Son Dakika

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Edremit Belediyesi 'Halk Ekmek' ihalesini yaptı
6 saat önce
Van'ın Edremit Belediyesi, vatandaşın ucuz ekmek tüketimi için günde 25 bin ekmeğin üretileceği 'Halk Ekmek' ihalesini gerçekleştirdi.
Van'ın Edremit Belediyesi, vatandaşın ucuz ekmek tüketimi için günde 25 bin ekmeğin üretileceği 'Halk Ekmek' ihalesini gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz haftalardan itibaren başlayan salgın ile birlikte ekmek başta olmak üzere gıda ürünlerine yapılan zamlar büyük tepkilere neden olmuştu. Ekmeğe yapılan zammın yankıları sürerken, Edremit Belediyesi ise fırsatçılara karşı halk ekmek projesini açıklayarak kısa sürede hayata geçirme sözünü vermişti. Vatandaşın ucuz ekmek tüketimini sağlamak için seferber olan Edremit Belediyesi, bugün ise halk ekmek ihalesini yaparak projesinin startını verdi. Edremit Belediyesi Meclis Salonunda Emrah Bozkaya başkanlığında yapılan ihaleye Edremit Belediye Başkan yardımcıları Vedat İlli ile Abdullah Ekinci'nin yanı sıra komisyon üyeleri ve ilgili firma yetkilileri katıldı. Günlük 25 bin ekmeğin üretilerek 25 ayrı noktada satışa sunulacağı ihaleye 2 firma başvuruda bulundu. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19'ncu maddesi gereği açık ihale usulü ile gerçekleştirilen toplantıda; ihale teklif zarfları üzerinde yapılan inceleme sonunda en uygun teklifi veren firmada kalırken, ekmeğin ise 80 kuruştan satılması kararlaştırıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:22 Kaynak: İHA
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