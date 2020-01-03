Edremit Belediyesi hız kesmeden çalışıyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi hız kesmeden çalışıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi yeni yılda da çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor.

Edremit Belediyesi hız kesmeden çalışıyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi yeni yılda da çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Sarıkız Mahallesi'nde yürütülen parke taş kaplama çalışmaları bitirilme aşamasına getirildi.


Edremit Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıracak çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Yeni yılda da hız kesmeden çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sarıkız Mahallesi Remzi Molvalıoğlu Caddesi'nde parke taş döşeme çalışmalarının sonuna geldi. Uzun zamandır bozuk ve çukurlar içinde cadde, önce yağmur suyu drenaj hatları, üst yapıda da yağmur suyu olukları, kaldırım ve parke taş döşemeleri ile yeni bir görünüme kavuşturuldu.


Sarıkız Mahallesi Muhtarı Erhan Demirel ile Remzi Molvalıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Akçay'ın en büyük toplu konutlarından olan Dumanlıkent Kooperatifi'nin Başkanı Mehmet Binicioğlu, yapılan çalışmalar nedeniyle Edremit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Edremitimiz'de sorunları çözmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. 2020 yılında daha hızlı ve yeni projelerle faaliyetlerimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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