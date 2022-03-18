Edremit Belediyesi kendi elektriğini üretecek - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretilmesini sağlamak amacıyla Güneş Enerji Santrali Projesi'ni hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Say'ın projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin protokolü imzalandı.

Eskicami Mahallesi'nde 2.5 MW gücünde güneş enerji santrali kurma izinlerini alarak kendi enerjisini üretmeyi planlayan belediye ile Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ arasında protokol imzalandı.

90 dönümlük arazinin 39 dönümlük bölümüne yaklaşık 6 bin güneş panelinin kurulmasının planlandığı proje ile yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Başkan Say, santralin kurulum çalışmalarına kısa sürede başlamak istediklerini belirtti.

Belediyeye gelir getirici çalışmalar yaptıklarını ifade eden Say, santralde ihtiyaçlarının 8 katı enerjinin üretileceğini ve ciddi bir tasarruf sağlayacaklarını aktardı.