Edremit Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay erteledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay erteledi - Son Dakika

Edremit Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay erteledi

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile erteledi.

Edremit Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay erteledi, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile erteledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılar için belediyenin kira alacaklarının bugünden itibaren 2 ay süreyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan süreç nedeniyle böyle bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Alınan tedbirlerle birlikte iş yapamama tedirginliği yaşayan ve bu süreçte ödeme güçlüğü çekecek olan belediyemizin kiracısı olan vatandaşlarımızın kira ödemeleri iki ay süreyle ertelenmiştir. Böylesi durumlarda gerek maddi gerekse de manevi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu tür sıkıntıların üstesinden böyle gelebiliriz." dedi.

Edremit Belediyesi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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