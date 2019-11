Edremit Belediyesi kışa hazır

Van'ın Edremit Belediyesi, karla mücadele hazırlıklarını tamamlayarak, bünyesindeki 27 iş makinesiyle yaklaşık 625 kilometrelik yol ağında karla mücadele edecek.



Edremit Belediyesi, kış aylarında hizmet verecek olan iş makinelerinin tamir ve bakımlarını kendi atölyelerinde yaparak, kış için teyakkuza geçti. Yaz sezonunda tüm yolları da elden geçirerek bu yıl ki karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırlayan Edremit Belediyesi, kış öncesi tüm araçları bakıma alarak, gerekli tüm ihtiyaçları ise hazır hale getirdi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, beraberinde yardımcıları Ercan Karahan ve Vedat İlli ile birim müdürleriyle Fen İşleri Müdürlüğü Garajını ziyaret ederek, kış hazırlıklarını yerinde inceleyerek, Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya'dan bilgi aldı.



"Yaz döneminde güzel hizmetler yaptık"



İncelemeleri sonrası personelle de bir araya gelerek, onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Say, yaz döneminde yapmış oldukları başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kış döneminde de aynı performansla hizmet yapılmasını beklediklerini ifade eden Başkan Say, Edremit Belediyesi uhdesindeki 30 mahallenin toplamında 625 kilometre yol ağının bulunduğunu belirtti. Yaz döneminde yollarda belediye olarak güzel çalışmalar sergilediklerini ve her ücra noktaya giderek yolları açtıklarını anlatan Başkan Say, "Sorumluluğumuzdaki yollarda gerek asfalt gerekse de iyileştirmeler yaparak, olumlu tepkiler aldık. Göreve gelişimizle birlikte 13 kilometre asfalt, 80 kilometre stabilize yol bakım, 9 kilometre yol açma, 10 bin metrekare asfalt yama, 2 kilometre drenaj, 10 bin metrekare kilit taşı onarımı gibi birçok çalışmaya imza attık. Bunların yanında sayamadığım daha birçok hizmet yaptık. İnşallah aynı şevk, aynı hizmet aşkı ile daha güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.



Başkan Say, yaptığı konuşmanın ardından, yaz döneminde sundukları hizmetlerden dolayı Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya'ya 'Teşekkür Belgesi' vererek, başarılarının devamını diledi. Başkan Say'ın, daha sonra birim personelleriyle birlikte karla mücadelede kullanılacak olan araçlar önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle ziyaret son buldu. - VAN