Edremit Belediyesi mezarlıklarda binlerce karanfil dağıttı - Son Dakika

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA- BALIKESİR'in Edremit ilçe Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki mezarlıklarda binlerce karanfil dağıttı. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, ilçe merkezindeki şehitliği ziyaret ederek, tüm şehitleri andı.

Edremit Belediyesi tarafından ilçe genelindeki mezarlıklarda bayram öncesi vatandaşlara karanfil dağıtıldı. Arife günü sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, Mezarlıklar Sorumlusu Necati Köse ile birlikte İbrahimce Mahallesi'ndeki eski mezarlıkta yer alan şehitliği ziyaret etti. Kabristan ziyareti için gelen vatandaşlara karanfil verip Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan adına bayramlarını kutladı.Bayram öncesinde ilçedeki şehitliği ziyaret ederek, aziz şehitlere olan minnet duygularını ifade ettiklerini belirten Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, "Tüm şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Belediye Başkanı Sayın Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile belediyenin tüm birimleri ile olduğu gibi mezarlıkları ile de bayrama hazırız. Vatandaşlarımızın huzur içinde kabir ziyaretlerini yerine getirebilmeleri için mezarlıkların temizliğinden, ilaçlamaya ve hijyen çalışmalarına kadar bayram öncesi tüm bakımları yapıldı. Bu vesile ile tüm halkımızın bayramını kutluyoruz" dedi.