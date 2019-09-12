Son Dakika Haberleri: Edremit belediyesi'nden 5 bin kişiye aşure ikramı
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Edremit belediyesi'nden 5 bin kişiye aşure ikramı

17 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediye önünde aşure dağıttı.

Edremit belediyesi'nden 5 bin kişiye aşure ikramı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediye önünde aşure dağıttı. Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan da aşure ikramı yaptı.
Edremit Belediyesi önünde düzenlenen aşure ikramına, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muharrem ayı dolayısıyla Edremit Belediyesi Aşevi aşçıları tarafından üzerine narlarla ay yıldız süslemesi yapılarak hazırlanan 10 aşure kazanı, Edremit Belediyesi önünde kurulan ikram stantlarında yerini aldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi ve Metin Tunçer de aşçılar ve görevli personellerle birlikte vatandaşlara aşure ikramı yaptı. 5 bin kişilik aşure dağıtımının ardından Başkan Arslan, vatandaşlarla sohbet etti.
Belediye Başkanı Arslan, aşure gününün beraberlik, kardeşliğin ve paylaşımın bir simgesi olduğunu belirterek, "Aşure gibi dayanışmayı ve paylaşmayı artıran değerlerimizin daima sürmesini diliyorum. Vatandaşlarımıza bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Allah ibadetlerimizi ve hayrımızı kabul etsin. Tüm dualarımız kabul olsun. Aşure Günü bizim ortak değerimiz. Toplumsal dayanışmayı arttıran ortak değerlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.


- Balıkesir
Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:57 Kaynak: DHA
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