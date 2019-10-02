Son Dakika Haberleri: Edremit Belediyesi'nden anlamlı ziyaret
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Edremit Belediyesi'nden anlamlı ziyaret

1 saat önce

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Edremit Kızılay Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek gönüllerini aldı.

Edremit Belediyesi'nden anlamlı ziyaret, System.String[]

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Edremit Kızılay Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek gönüllerini aldı.


Edremit Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Kızılay Huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı. Belediye Meclis Üyesi Neriman Çelik, "Huzurevindeki tüm büyüklerimizin huzurlu ve sağlıklı ömürler geçirmelerini diliyoruz. Hayatımız boyunca bize öğretici ve yol gösterici olan büyüklerimizi unutmayarak Edremit Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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