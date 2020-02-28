Edremit Belediyesi'nden "bayrak" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi'nden 'bayrak' çağrısı - Son Dakika

Edremit Belediyesi'nden "bayrak" çağrısı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırıyı kınadı.

Edremit Belediyesi'nden

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırıyı kınadı. Başkan Arlan, saldırıyı protesto etmek için tüm vatandaşları evlerine işyerlerine bayrak asmaya davet etti.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için bir mesaj yayımladı. Başkan Arslan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Edremitliler, Türk silahlı Kuvvetlerimizin kahraman Mehmetçiğine yapılan hain saldırıyı protesto etmek ve kınamak amacıyla tüm vatandaşlarımızı evlerine, iş yerlerine bayrak asmaya davet ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun" dedi. Belediye anons sisteminden ve sosyal medya hesaplarından tüm Edremitli vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine bayrak asmaya davet edildi. - BALIKESİR

Selman Hasan Arslan, Edremit, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:28:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesi'nden "bayrak" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]