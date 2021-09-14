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Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi - Son Dakika

Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi

14.09.2021 09:34

Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından kolej kalitesinde kurulan 'Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM)' ve 'Edremit Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi

VAN - Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından kolej kalitesinde kurulan 'Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM)' ve 'Edremit Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Havaalanı Kavşağı'nda yapımı tamamlanan ESEM ve Edremit Kültür Merkezi'nin açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, Edremit Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve vatandaşlar katıldı.

"Eğitim merkezimize 3 binin üzerinde müracaat var"

Açılışta konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte sınava hazırlanan gençlerin ders çalışabileceği ortamlara ciddi anlamda ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Burası ilde bulunabilecek en iyi ortamlardan biri. Burası bölge itibariyle de birkaç mahallemize hitap etmektedir. İnşallah gençlerimizin, hayallerini gerçekleştirme konusunda ciddi bir katkı sunacağına inanıyorum. Şu anda bizim de büyükşehirde sürekli eğitim merkezimiz var. Pandemiden dolayı kısıtlı kişi alıyoruz. 3 binin üzerinde müracaat var. Onun için buranın da müşterisi çok olacaktır. Gençlerimiz inşallah bu merkez sayesinde hedeflerini yakalayacaklardır. Bunu gençlerimize kazandıran Edremit Belediye Başkanımıza, ekibine ve burada görev alacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gençlik merkezimizin gençlerimiz için, illimiz ve ilçemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise "Edremit Belediyesi, gerçekten çok güzel hizmetler yapıyor. İnsan odaklı, gençlere önem veren Belediye Başkanımıza bu mekanı gençlerimize tahsis etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Milletin kaynaklarını millete harcayan AK Parti belediyeciliğinin bir örneğini burada göstermiş oldu. İnşallah bütün gençler buradan yeterince istifade edecekler. Ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

"Çocuklarımız kolej kalitesinde eğitim görecek"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, çalışmalarını ve projelerini çocukları dikkate alarak yaptıklarını belirterek, "Biz en büyük yatırımın insana, gençlere v e çocuklarımıza olacağı kanaatiyle yola çıktık. Bugün bütün Van'a hizmet edecek yaklaşık 500 öğrenci kapasiteli, içinde kütüphanelerin, dersliklerin, EBA merkezi ve çok amaçlı salonların olduğu bin 250 metre kare alana kurulu eğitim ve kültür merkezimizi açacağız. Burada çocuklarımız hiçbir ücret ödemeden, kolej kalitesinde ve öğretmenlerimizin yakın takibiyle inşallah üniversite kazanacaklar ve dönüp memleketlerine hizmet edecekler. Ben bu kapsamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Bilmez ve protokol, sınıfları gezerek öğrencilere kaynak kitaplarını dağıttı.

(ATL-ŞAK-Y)

Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi
Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi
Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi
Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi

Edremit Belediyesi, Münir Karaloğlu, AK Parti, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edremit Belediyesi'nden kolej kalitesinde eğitim ve kültür merkezi - Son Dakika
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