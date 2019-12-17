Edremit Belediyesi'nden köy çocuklarına kuaför hizmeti - Son Dakika
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Edremit Belediyesi'nden köy çocuklarına kuaför hizmeti

6 saat önce

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından 'Birlikte Güzelleşelim' sloganı ile başlatılan proje kapsamında berbere gidemeyen köy çocukları tıraş ediliyor.

Edremit Belediyesi'nden köy çocuklarına kuaför hizmeti, System.String[]

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından 'Birlikte Güzelleşelim' sloganı ile başlatılan proje kapsamında berbere gidemeyen köy çocukları tıraş ediliyor.

Edremit Belediyesi, Van Berberler ve Kuaförler Odası işbirliği ile berbere gidemeyen köy çocukları için 'Birlikte Güzelleşelim' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla hayata geçirilen projenin startı Taşkonak Mahallesi'nde verildi. Mahalleye giden ekipler, berbere gitme imkanı bulamayan kız ve erkek çocuklarını tıraş etti. Çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

PROJE 3 AY DEVAM EDECEK

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Belediyesi olarak yeni bir sosyal belediyecilik projesine daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Van Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde 6'sı erkek 14'ü bayan kuaförü olmak üzere Edremit'e bağlı tüm köylerde özellikle çarşıya ve merkeze ulaşım imkanı zor olan çocuklarımızı tıraş ettiriyoruz. Bu noktada hem bir araya gelmiş oluyoruz hem de mutluluklarını paylaşmış oluyoruz. Edremit Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında projelerimiz devam edecektir. Taşkonak Köyü'müzde başlayan projemiz 3 ay boyunca sürecek. Diğer tüm köylerimizi de sırasıyla planlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu anlamda sunmuş oldukları destekten dolayı Van Berberler ve Kuaförler Odası'na ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Edremit Belediyesi'nin başlatmış olduğu projeye odalarının da destek vererek gönüllü berberlerle katılım sağlandığını belirten Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ise "Güzel bir etkinlik oldu. Kız ve erkek çocuklarımızın saç kesimlerini yapıyoruz. Bizim için önemli bir aktivite. Bu tür çalışmalara odamız olarak her zaman desteğimizi sunacağız. Buraya 20 kişilik bir ekiple katıldık. 6 erkek 14 bayan kuaförümüzle buradayız. İnşallah bu sayı daha da artacaktır" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:56 Kaynak: DHA
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