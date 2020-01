Edremit Belediyesi'nden temiz çevre çalışmaları - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğinde okullarda başlatılan ödüllü atık pil toplama kampanyası kapsamında Salih Yıldız İlk ve Ortaokuluna masa tenisi ve yazıcı hediye edildi.



Sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi için sağlıklı bir çevre için her alanda çalışmalar yürüten Edremit Belediyesi; sıfır atık, geri dönüşüm, seminerler ve atık pillerin toplanması gibi birçok alanda da çalışmalar yürütüyor. İnsan kaynaklı etkenlerin aşağı seviyelere çekilmesi için her alanı değerlendiren Edremit Belediyesi, çevreye zarar veren faktörlerle de mücadele ediyor. Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Edremit'te başlatılan kampanya ile atık pillerin insan ve ekolojik sistem üzerindeki zararlarını asgariye indirmek amacıyla okullarda çevreye duyarlılık oluşturuluyor. Çevre bilincinin oluşturulması ve gelecek nesillere güzel bir Edremit bırakmak adına sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmaları yürüten Edremit Belediyesi, yaptığı hizmetlerle de kamuoyunun takdirini topluyor. Geçtiğimiz yıl ilçe genelinde toplam 875 kilogram atık pil toplanırken, Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu öğrencileri ise 665 kilogram atık pil toplamışlardı. En çok pil toplayan okulu geçtiğimiz yıl ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, yakalanan başarı karşısında öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler vermişti.



Başkan Say'dan okula yazıcı



Başkan Say, geçtiğimiz yıl elde edilen başarıdan dolayı söz verdiği yazıcıyı ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından da okula gönderilen masa tenisini teslim etmek üzere okulu ikinci kez ziyaret etti. Teslim töreni sırasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Say, daha sonra öğrencilerle masa tenisinde karşı karşıya geldi. Akabinde sınıfları gezen Başkan Say, burada Edremit Belediyesi tarafından okul öğrencilerine yönelik verilen 'Sıfır Atık' ve geri dönüşümün önemi seminerine katıldı. Öğrencilerle burada sohbet eden Başkan Say, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, geri dönüşümün önemine değinerek, öğrencilere neler yapmaları konusunda bilgiler verdi.



"Bir kadyumlu pil 600 bin litre suyu kirletmektedir"



Atık pillerin toplanmasının önemine değinerek, çevrenin korunması anlamında geri dönüşümle ilgili çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Say, basit bir enerji kaynağı olan pilin içindeki ağır metal atıklarının çevreye çok ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Başkan Say, "Atık pil hem kaynak sularımızı hem de topraklarımızı ciddi derecede kirletiyor. Dünyamız her geçen gün bilinçsizce atılan atıklardan dolayı kirlenmektedir. Bir kadyumlu pil 600 bin litre suyu kirletmektedir. Bu da yaklaşık 11 kişinin su ihtiyacını karşılamaktadır. Bu piller toprağa atıldığında ise toprağı zehirleyerek bitkilere, canlılara ve doğaya zarar vermektedir. Bu yüzden evimizde ve çevremizde bulunan tüm atıkları toplayalım ve güzel bir çevrede yaşayalım. Bu konuda sizler geçtiğimiz yıl güzel bir başarıya imza attınız. Bu duyarlılığınızı tüm çevrenizde de uygulayın" dedi.



Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin'in de katıldığı etkinlikte Başkan Say, miniklerle bol bol sohbet ederek çevre ile ilgili sorular yöneltti. - VAN