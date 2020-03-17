Edremit Belediyesi'nden umre uçağı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi'nden umre uçağı açıklaması - Son Dakika

Edremit Belediyesi'nden umre uçağı açıklaması

6 saat önce

Edremit Belediyesi, 14 Mart Cumartesi günü Umre seferinden dönen vatandaşları taşıyan uçağın Edremit Kocaseyit Havaalanı'na iniş izniyle ilgili bir açıklama yaptı.

Edremit Belediyesi'nden umre uçağı açıklaması, System.String[]

Edremit Belediyesi, 14 Mart Cumartesi günü Umre seferinden dönen vatandaşları taşıyan uçağın Edremit Kocaseyit Havaalanı'na iniş izniyle ilgili bir açıklama yaptı.


Basın ve kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 Mart Cumartesi günü Umre seferinden dönen vatandaşlarımızı taşıyan uçağın Edremit Kocaseyit Havaalanı'na iniş izinleri ilgili kurumlar tarafından verilmektedir. Belediyemizin, söz konusu tarihte inen uçakları başka bir şehre yönlendirmek ve vatandaşları karantina altına almak gibi bir yetkisi kanunen yoktur. Yine belediyemiz, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet personeli ile koordineli şekilde vatandaşların havaalanından tahliyeleri ve sonrasında dezenfekte işlemini özel ekipler sayesinde özenle gerçekleştirmiştir. Özellikle sosyal medya ortamında, ilçemizde Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar olduğu yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Bu yönde yapılan açıklama ve paylaşımlara kesinlikle itibar edilmemesi, Sağlık Bakanlığımızın açıklamalarına itibar edilmesi gerekmektedir. Edremit Belediyesi, dünyayı sarsan Covid-19 salgını etkilerinin ilçemiz sınırları içerisinde görülmemesi adına çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre büyük bir disiplin ve özveri içerisinde sürdürmektedir. Yaşadığımız söz konusu durumu atlatabilmemiz için tüm vatandaşlarımızı resmi duyurulara itibar etmeye ve 14 gün kuralı dahil ilgili bakanlıkların açıkladığı tüm kurallara özenle uymaya davet ediyoruz. Bu süreci panik yapmayarak ve önlemlerimizi de en sıkı şekilde alarak hep beraber atlatacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."denildi. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, 14 Mart, Edremit, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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