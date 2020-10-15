Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek - Son Dakika

Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek

15.10.2020 17:02
Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek, System.String[]

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, Edremit Belediyesi ve Doyran Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ortak hizmet projesi hazırlandı.

Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde, Edremit Belediyesi ve Doyran Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında ortak hizmet projesi hazırlandı. Projeye göre Kırsal Doyran Mahallesi'ne kontinü sistem zeytinyağı fabrikası yapılacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, çiftçilere yönelik tarım projelerine bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz aylarda Çıkrıkçı ve Bostancı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile ortak hizmet projesi kapsamında Edremit Ovası'nda ki arazileri 25 yıl sonra üretime açan Başkan Arslan, bu kez de bölgenin en büyük geçim kaynağı olan zeytine destek için Doyran Mahallesi'ne yeni bir zeytinyağı fabrikası kazandıracak.

Kırsal Doyran Mahallesi'nde zeytin üreticileri tarafından kurulan ve 82 üyesi bulunan S.S Doyran Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Edremit Belediyesi arasında yapılan ortak hizmet projesinin protokolü imzalandı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve S.S Doyran Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Güçlü Sakallı arasında imzalanan ortak hizmet projesinde Doyran'da Edremit Belediyesi'ne ait arazisi üzerine 3000 metrekare alana zeytinyağı fabrikası kurulacak. Belediye ve kooperatif iş birliğiyle kurulacak olan zeytinyağı fabrikası bölgedeki zeytin üreticisinin ihtiyacını karşılayacak.

Fabrikanın inşaat aşamasını Edremit Belediyesi Mayıs 2021 tarihine kadar tamamlayacak. Fabrikanın makine ve ekipmanlarını ise %60-%70 oranında hibe kredilerle kooperatif karşılayacak.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediye olarak çiftçilerin yanında olduklarını tarım projesi kapsamında Doyran Mahallesi'nde yeni bir zeytinyağı fabrikası inşa edileceğini söyledi. Başkan Arslan, "Doyran Mahallemiz zeytin üreticilerimizin yoğun olduğu bir bölge. Bölgede zeytinyağı fabrikasının olması üreticilerimizin en önemli talebiydi. Biz de belediye olarak kooperatifimizle iş birliği yaparak fabrika kurulmasına destek olacağız. İlçe tarımının kalbi olan zeytinin ve üreticilerimizin büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

SS Doyran Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Güçlü Sakallı, Doyran bölgesinde zeytinyağı fabrikası bulunmadığı için üretimde sıkıntılar yaşandığını bu fabrika ile önemli bir eksikliğin ortadan kaldırılacağını belirterek zeytine olan yaklaşımı ve zeytin üreticisine olan destekleri nedeniyle Başkan Arslan'a teşekkür etti.

Sakallı, "Edremit Belediyemiz ile ortak hizmet projesi kapsamında Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın destekleri ile yeni bir fabrikayı üreticilerimize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Fabrikayı 2021 yılı zeytin sezonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm üreticilerimiz adına Belediye başkanımız Selman Hasan Arslan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Belediye ile kooperatif arasındaki ortak hizmet projesi imza törenine Belediye Meclis Üyeleri Metin Aktaş, Cemil Karabıyık, Fuat Sönmez, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Doyran Mahallesi Muhtarı İbrahim Tuna, Tarımsal Hizmetler Müdürü İbrahim Atış katıldı. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek
Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek
Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek
Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek
Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek
Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek
Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek

Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi, Edremit, Doyran, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edremit Belediyesi'nden zeytin üreticisine büyük destek - Son Dakika Ekonomi

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