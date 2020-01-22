Edremit Belediyesi'ne anlamlı teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi'ne anlamlı teşekkür - Son Dakika

Edremit Belediyesi'ne anlamlı teşekkür

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin hazırladığı sosyal sorumluluk projesi herkesin takdirini kazandı.

Edremit Belediyesi'ne anlamlı teşekkür, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin hazırladığı sosyal sorumluluk projesi herkesin takdirini kazandı. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz hazırlanan projeden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan geçtiğimiz günlerde, yarıyıl tatiline giren şehit ve gazi çocuklarına karne hediyesi olarak, Edremit'teki tüm termal tesislerde Edremit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak konaklama imkanı sunduklarının müjdesini vermişti. Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi büyük ilgi gördü. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, bu anlamlı proje dolayısıyla Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'yı ziyaret ederek başta Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan olmak üzere emeği geçen ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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