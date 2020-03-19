Edremit Belediyesi'nin Koronavirüsle mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Edremit Belediyesi'nin Koronavirüsle mücadelesi sürüyor

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hijyen Timi, kent genelindeki tüm meydanları ve ATM'leri dezenfekte ediyor.

Edremit Belediyesi'nin Koronavirüsle mücadelesi sürüyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hijyen Timi, kent genelindeki tüm meydanları ve ATM'leri dezenfekte ediyor.


Edremit Belediyesi, Türkiye'de vaka sayısı her geçen gün artan koronavirüse karşı kent genelinde önlem almaya devam ediyor. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hijyen Timi ekipleri, son teknoloji ekipmanlar ve insan sağlığına zarar vermeyen, koronavirüs üzerindeki etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış dezenfektanlarla kent genelindeki tüm meydanları dezenfekte ediyor. Özellikle vatandaşların sıklıkla temas ettiği; banklar, oturma alanları, çöp konteynerlerinde hijyen sağlanıyor.


Gün içerisinde çok sayıda vatandaşın ihtiyaç duyarak temas ettiği ATM'ler de Edremit Belediyesi Hijyen Timi tarafından dezenfekte ediliyor. Günlük olarak hazırlanan çalışma programıyla hareket eden Hijyen Timi ekipleri, şehir genelindeki tüm temas noktalarını dezenfekte etmek için sıraya alıyor. Yapılan programlamaya göre; şehir genelindeki tüm meydanlar, ATM'ler, alışveriş merkezleri, kamu kurumları, ibadethaneler, duraklar, parklar, oturma alanları, toplu taşıma araçları, havaalanı, otobüs terminalleri gibi yoğun temas noktaları sık aralıklarla dezenfekte edilmeye devam edilecek. - BALIKESİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Edremit Belediyesi, Balıkesir, ATM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:51 Kaynak: İHA

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