Edremit Belediyesi personeline 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı' semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi personeline 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı' semineri - Son Dakika

Edremit Belediyesi personeline 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı' semineri

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesinin her ay düzenlediği 'hizmet içi eğitim' programı kapsamında belediye personeline bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

Edremit Belediyesi personeline 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı' semineri, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesinin her ay düzenlediği 'hizmet içi eğitim' programı kapsamında belediye personeline bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.


Edremit Belediyesi Madde Bağımlılığı Komisyonu tarafından organize edilen seminer, Halk Sağlığı Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. Edremit Belediye Meclisinin toplantı salonunda düzenlenen 'hizmet içi eğitim' programında, Sosyal Hizmet Uzmanı Züleyha Arslan tarafından belediye personeline madde bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi. Eğitimde; madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları anlatıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, slayt sunum eşliğinde personele, 'vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler, madde kullanıcısı nasıl tanınır, sokak satıcısı nasıl tanınır, şüpheli mekanlar, madde kullanımı ve satışının hukuki boyutları ve narkotik sokak adları' başlıkları altında dikkat etmeleri gerekenler anlatıldı.


Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Vedat İlli, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personelinin katıldığı seminer, soruların cevaplanmasıyla sona erdi. - VAN

Edremit Belediyesi, Narkotik, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir
Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:00 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı - Son Dakika
17:00 Define avcıları kumsallarda işbaşında - Son Dakika
17:00 Libya mutabakatı komisyonda kabul edildi - Son Dakika
17:00 Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
16:55 Öğrencilerden oluşan 'Mobil Tamir Ekibi' okulları onarıyor - Son Dakika
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Son Dakika
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:01:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesi personeline 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı' semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]