Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak - Son Dakika

Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak

29.04.2021 15:58
Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak, System.String[]

Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın isminin Edremit'te yaşatılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Edremit Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın isminin Edremit'te yaşatılmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Kültür merkezine dönüştürülen eski belediye binasının adının "Atatürk Gençlik Merkezi-Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi" olarak değiştirileceğini söyledi.

Edremit Belediyesi; Edremit ilçesinde yaşayan ve lise öğrenimini ilçede tamamlayan, 2017 yılında Batman'da hain terör saldırısına şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının kültür merkezine verileceğini açıkladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yerine vekalet eden Başkan Vekili Hasan Ülger, CHP İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan ve İYİ Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Civgaz ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Vekili Ülger, daha önce kültür ve gençlik merkezine dönüştürülen ve Atatürk adı verilen eski belediye binasının adının "Atatürk Gençlik Merkezi - Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi" olarak değiştirilmesi için ilk belediye meclis toplantısına sunulacağını açıkladı.

Başkan Vekili Ülger yaptığı açıklamada, "Yıllardır ülkemizin huzur ve güvenliğini, bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışan kanlı terör örgütlerinin, başta güvenlik güçlerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere; tüm kamu çalışanlarımızı hedef almaktadır. Tek amaçları, ülkelerine ve milletine bilgili donanımlı bireyler yetiştirmek olan öğretmenlerimiz, ülkemizin farklı coğrafyalarında çeşitli zorluklar çekerek, çoğu kez imkansızlıklar içerisinde fedakarca görev yaparken terör örgütlerinin hedefi haline gelmektedir. Terör örgütleri bugüne kadar yüzü aşkın öğretmenimizi katletmiş ve birçok okulumuzu yakarak eğitimi sekteye uğratmıştır. Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz, öğretmen olmanın onurunu ve sevincini sosyal medya hesabından 'öğretmen oldum ben' cümlesiyle paylaşmıştır. Ülkemizde terör olaylarının artarak sürdüğü dönemde korkusuzca hareket ederek görev yapmak üzere gittiği, Batman'ın Kozluk ilçesinde öğrencilerine karne dağıttıktan sonra, 9 Haziran 2017 yılında hain terör saldırısı sonrası henüz 7 aylık öğretmen iken hayatının baharında şehit edilmiştir. Vatan ve millet uğruna şehit olmuş kahramanlarımızın isimlerini ve emanetlerini hatırlayıp yaşatmamız gerektiğinin, devletimizin ve milletinin asil ve vazgeçilmez bir görevi olduğu bilincindeyiz" dedi.

Şehit öğretmen Yalçın'ın Edremit'te eğitim gördüğüne de dikkat çeken Başkan Vekili Ülger, "Millet İttifakı olarak son günlerde Edremit gündeminde yer alan Edremit'te yaşamış ve eğitim görmüş şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve diğer şehitlerimizi anarak daha önce meclis kararı ile adlandırılan Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi isminin, 'Atatürk Gençlik Merkezi - Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Kompleksi' olarak değiştirilmesi önergesini yapılacak olan ilk meclis toplantısında meclis gündeminde sunacağımızı bildirir, Edremit kamuoyuna saygıyla sunarız" diye konuştu. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak
Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak
Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak
Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak

Edremit Belediyesi, Aybüke Yalçın, Öğretmen, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu         
16:07
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi         
15:50
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir         
15:02
2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi 2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi         
14:49
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi         
14:47
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 16:38:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement