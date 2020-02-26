Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı - Son Dakika

Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kent genelinde, sinekle ve haşereyle mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor.

Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kent genelinde, sinekle ve haşereyle mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor.


Edremit Belediyesi, yaz aylarında yaşanan sinek ve haşere sorununu çözmek için lavra döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan ilaçlama ekipleri, haftanın 7 günü Edremit'in tüm mahallerini dolaşarak detaylı ilaçlama çalışması yapıyor. Özellikle arıtma, kanalizasyon ve sazlık alanlarda yapılan ilaçlama çalışmalarıyla sinek ve haşere sorununa daha köklü çözüm sağlanması hedefleniyor. Yaz aylarına kadar aralıksız devam edecek ilaçlama çalışmaları sonrası sinek ve haşere sayısının azaltılarak yaz aylarında vatandaşların sorun yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Yaz aylarında vatandaşın en büyük sorunu olan sinek ve haşere sorununa tam zamanında müdahale ediyoruz. Lavra döneminde başladığımız ilaçlama çalışmaları yaz aylarına kadar devam edecek. Böylelikle sinek ve haşere sorununu çözerek vatandaşlarımızın yazın rahat etmesini sağlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs bu kez Pakistan'a sıçradı
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi 4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:18:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesi sinekle mücadeleye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]