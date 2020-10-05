Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında - Son Dakika

Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında Balıkesir'in Edremit Belediyesi Hayvanları Koruma Günü dolaysıyla sokakta yaşayan dostları unutmadı.

Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi Hayvanları Koruma Günü dolaysıyla sokakta yaşayan dostları unutmadı. Beslenme noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek ve mama dağıtımı yapıldı.

Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde ki veterinerlik birimi tarafından sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın eşi Oya Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Sağlık İşleri Müdürü Dr. Hasan Hisoğlu, gönüllüler ve veterinerlik birimi görevlileri tarafından Emin Kuyu mevkiinden ki beslenme noktasında yemek ve mama dağıtıldı. Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, yılın her günü sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Edremit merkezden başlayarak, Akçay, Güre, Altınoluk başta olmak üzere ilçemizin değişik yerlerinde beslenme yerleri oluşturduk. Düzenli bir şekilde beslenmeleri yapılıyor. Ayrıca kentimizdeki otel, restoran gibi işletmelerle yaptığımız anlaşmayla mamanın haricinde fazla ve artan yemekleri de sokakta yaşayan dostlarımızla buluşturuyoruz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da yayınladığı mesajında, "Hayvan dostları ilk kez İngiltere'de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdular ve ardından yapılan girişimlerle Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Biz de bu çerçevede hayatı paylaştığımız dostlarımızı korumak ve daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki; yaşam önünde tüm canlılar eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Hiçbir canlıya duygusal ya da fiziksel şiddet uygulanamaz. Hayvanları sevgi, yaşam haklarına duyulan saygı ve yasalar korur. Bu duygu ve düşüncelerle; Dünya Hayvanları Koruma Gününü kutluyorum" dedi.

Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında
Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi sokak hayvanlarının yanında - Son Dakika

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