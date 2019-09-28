Edremit belediyesi standı ilgi odağı oldu

Van'da bu yıl 10'ncusu düzenlenen 'Van Turizm ve Seyahat Fuarı'na Edremit Belediyesi gerçekleştirdiği tanıtım ve kültür etkinlikleri ile fuarın ilgi odağı oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle EXPO Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen Van Turizm ve Seyahat Fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Edremit Belediyesi tarafından açılan stantta, Edremit'tin tarihi ve turistik yerleri başta olmak üzeri birçok kültürel zenginlikleri ziyaretçilere tanıtıldı. Fuar boyunca kapsamlı bir şekilde tanıtımı yapılan ve hazırlanan standı başta olmak üzere Edremit'in kültür zenginliklerinin de yer aldığı fuarda kimi ziyaretçiler fotoğraf çekti. Kimileri ise yapılan etkinliklere dahil oldu.



"Midilli atı ile fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştılar"



Edremit ilçesinin tanıtım klipleri ve tarihi mekanların koordinatlarını gösteren haritasının yanı sıra ilçeye özgü dut şerbeti, dut reçeli, elması ve daha bir çok ürün vatandaşın damak tadına sunuldu. Kimi ziyaretçiler standı beğenirken, kimileri ise sergilenen ürünlere hayran kaldı. Edremit'in tarihi ve turistik mekanlarının yer aldığı fotoğraflarda standa ayrı renk katarken, Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi'nden getirilen midilli atı ise çocuklar başta olmak üzere yetişkinlerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı başta Edremit Belediye Başkanı İsmail Say olmak üzere tüm ekibine ise teşekkür ettiler.



Öte yandan fuar girişinde bu yıl 5'ncisi Edremit Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Van Balığı Ayran Aşı festivalinde 1 ton balık ikram edilirken, yaklaşık 4 bin kişinin Van balığı ve ayran aşını yeme imkanı bulduğu belirtildi. - VAN