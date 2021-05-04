Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika

Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi

04.05.2021 17:10
Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri tam kapanma dönemini fırsata çevirdi.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri tam kapanma dönemini fırsata çevirdi. Kentin en işlek ve gözde caddesi baştan sona yenileniyor.

Edremit Belediyesi 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinden faydalanarak Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi'nin bulunduğu, Edremit çarşısının büyük bir bölümünü kapsayan İnönü Caddesi ve Garaj Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, caddede devam eden alt yapı ve üstü yapı çalışmalarını denetledi. Çok yakında hizmete açılacak olan Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları da inceleyen Çelebi, 17 gün sürecek tam kapanmadan sonra caddenin trafik düzeninin sağlanıp sokağın genişletileceğinin bilgisini verdi.

Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi yaptığı açıklamada "BASKİ, Telekom ve alt yapı çalışmalarını bizlerin önerisiyle yaptırdıktan sonra bu alanın güzelleştirilmesine, iyileştirilmesine başlamış bulunmaktayız. Hedefimiz kapanmanın sonra ereceği 17 Mayıs tarihine kadar bitmesi ve buraların araç trafiğinin düzenlenmiş olarak, daha çok yayaya hizmet edecek bir Edremit çarşısı olmasıdır. Edremit merkezin çevresini bu gibi fırsatlarda adım adım yenileyeceğiz. Çarşımızı Edremit'e yakışan modernlikte ve çağdaş bir kente yakışan cadde ve sokaklara kavuşturacağız. Bu çalışmamız bunun buradaki ilk adımıydı" dedi.

Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici de çarşıyı tamamen yenileyeceklerini, 17 gün kapanmanın ardından trafik sorunu olan bu caddenin trafik düzenini de sağlayarak vatandaşa teslim edeceklerini söyledi. Kesici açıklamasında "Doğalgaz firmasından bir an önce merkeze girmesini rica ettik, 2 cadde 4 sokağın doğalgaz hattı çekimine başladılar. Buranın dokusu değişecek, kaldırımlar genişleyecek, yollar değişecek. Daha güzel bir Edremit için ekiplerimizle çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi
Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro! Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro! Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
18:24
Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı         
17:45
Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı         
17:33
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
17:11
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada         
17:01
Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı         
16:48
'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı         
16:27
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi         
15:07
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım         
14:19
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 18:37:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement