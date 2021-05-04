Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri tam kapanma dönemini fırsata çevirdi. Kentin en işlek ve gözde caddesi baştan sona yenileniyor.

Edremit Belediyesi 17 gün sürecek olan tam kapanma sürecinden faydalanarak Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi'nin bulunduğu, Edremit çarşısının büyük bir bölümünü kapsayan İnönü Caddesi ve Garaj Caddesi'ni yenileme çalışmalarına başladı.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, caddede devam eden alt yapı ve üstü yapı çalışmalarını denetledi. Çok yakında hizmete açılacak olan Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları da inceleyen Çelebi, 17 gün sürecek tam kapanmadan sonra caddenin trafik düzeninin sağlanıp sokağın genişletileceğinin bilgisini verdi.

Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi yaptığı açıklamada "BASKİ, Telekom ve alt yapı çalışmalarını bizlerin önerisiyle yaptırdıktan sonra bu alanın güzelleştirilmesine, iyileştirilmesine başlamış bulunmaktayız. Hedefimiz kapanmanın sonra ereceği 17 Mayıs tarihine kadar bitmesi ve buraların araç trafiğinin düzenlenmiş olarak, daha çok yayaya hizmet edecek bir Edremit çarşısı olmasıdır. Edremit merkezin çevresini bu gibi fırsatlarda adım adım yenileyeceğiz. Çarşımızı Edremit'e yakışan modernlikte ve çağdaş bir kente yakışan cadde ve sokaklara kavuşturacağız. Bu çalışmamız bunun buradaki ilk adımıydı" dedi.

Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici de çarşıyı tamamen yenileyeceklerini, 17 gün kapanmanın ardından trafik sorunu olan bu caddenin trafik düzenini de sağlayarak vatandaşa teslim edeceklerini söyledi. Kesici açıklamasında "Doğalgaz firmasından bir an önce merkeze girmesini rica ettik, 2 cadde 4 sokağın doğalgaz hattı çekimine başladılar. Buranın dokusu değişecek, kaldırımlar genişleyecek, yollar değişecek. Daha güzel bir Edremit için ekiplerimizle çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR