Edremit Belediyesi, YKS'ye girecek öğrencilerin başvuru ücretini karşılayacak - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, Yüksek Öğretim Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin sınav giriş ücretlerini ödeyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet edip şartları uygun olan öğrencilere destek olmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS sınav giriş ücretleri belediye tarafından karşılanacak.

Belediye Başkan İsmail Say, eğitim-öğretim alanında yaptıkları her yatırımın çok değerli olduğunu söyledi.

YKS'ye girecek öğrencilerin, müracaatlarını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapmaları gerektiğini belirten Say, şunları kaydetti:

"Öğrenciler belediyemizin internet sitesinden yapacakları başvurudan sonra diğer işlemler için ilgili birime gelmeleri gerekiyor. Her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz. YKS'ye katılacak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa destek vermek istedik. Yarınlarımızın umudu olan öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerle birçok platformda bir araya geliyoruz. Üniversite sınavına çok çalıştıklarını görüyorum. Biliyorum ki çok iyi yerlere gelecekler ve ülkemize de çok büyük katkılar sağlayacaklar. Şimdiden YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."