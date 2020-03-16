Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR - Son Dakika
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Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alınıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte edildikten sonra içeri alınıyor.

Hizmet binasının giriş kapılarında bulunan belediye sağlık personelleri, gelen vatandaşların ateşlerini temassız ölçüm cihazı ile ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlar, sağlık ekibine yönlendirilerek gerekli kontrolleri yapılıyor.

Giriş kapısının yanına konan dezenfeksiyon makinesiyle de vatandaşların elleri dezenfekte ediliyor.

Öte yandan, özel kıyafetli ekipler ise belediye içinde sürekli dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında kentte hijyen çalışması başlattıklarını söyledi.

Edremit Belediyesinde koronavirüs önlemleri - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:17 Kaynak: AA
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