Son Dakika Haberleri: Edremit Belediyesinde 'Toplu İş Sözleşmesi' imzalandı
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Edremit Belediyesinde 'Toplu İş Sözleşmesi' imzalandı

7 dakika önce

Van'ın Edremit Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Edremit Belediyesinde 'Toplu İş Sözleşmesi' imzalandı, System.String[]
Van'ın Edremit Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Başkanlık makamında düzenlenen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Belediye Başkanı İsmail Say'ın katılımıyla taraflar arasında anlaşma sağlandı. Edremit Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarında, 6772 Sayılı Yasa gereği sosyal ve özlük haklarında düzeltmeler yapıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, imkanlar dahilinde işçilerin mutluluğu için gereken desteği her zaman verdiklerini belirtti. Prensip gereği çalışanların haklarını alın terleri kurumadan ödediklerini ifade eden Say, "İşçilerimiz mutlu oldukça işlerinde daha verimli olacağını düşünüyorum. Personelimizin sosyal durumlarını iyileştirmek amacıyla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu toplu iş sözleşmemizin başta belediyemize, sendikamıza ve tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Belediye İş Sendikası Van Şube Başkanı Emin Yeşilova da, Belediye İş Sendikası olarak işçileri enflasyona ezdirmeyecek bir toplu iş sözleşmeye imza attıklarını belirterek, her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diledi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
Belediye İş, Edremit, Van, Güncel
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