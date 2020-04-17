Edremit Belediyesinden anlamlı kan bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesinden anlamlı kan bağışı - Son Dakika

Edremit Belediyesinden anlamlı kan bağışı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hem Ramazan ayı öncesi hem de korona virüs nedeniyle kan bağışının azalmasına dikkat çekmek amacıyla meclis üyeleri, iş adamları, muhtarlar ve belediye personeliyle kan bağışında bulundu.

Edremit Belediyesinden anlamlı kan bağışı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, hem Ramazan ayı öncesi hem de korona virüs nedeniyle kan bağışının azalmasına dikkat çekmek amacıyla meclis üyeleri, iş adamları, muhtarlar ve belediye personeliyle kan bağışında bulundu.


Edremit Belediyesi ile Kızılay Bölge Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen kan bağışı, Edremit Kent Meydanı'nda kurulan Kızılay tırında gerçekleştirildi. Kan bağışı oranının düşmesi nedeniyle Edremit Belediyesi tarafından organize edilen programa Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, belediye meclis üyeleri, iş adamları, muhtarlar ve belediye personeli katıldı. Kan bağışında bulunan Başkan İsmail Say ve beraberindekilere çadırda görevli olan yetkililer tarafından teşekkür edilerek bilgi verildi.


"Kan vererek de hayat kurtarmalıyız"


Verilen kan sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Türkiye'nin gururu olan Kızılayın birçok alanda olduğu gibi kan ihtiyacını da karşılayan önemli bir kuruluş olduğunu belirtti. Hem Ramazan ayı öncesi hem de korona sürecinde kan bağışına dikkat çekmek için Kızılay işbirliği ile böylesi bir bağış etkinliği organize ettiklerini vurgulayan Başkan Say, "Bugün Edremit Kent Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı programımıza gösterilen ilgi memnuniyet vericidir. Özellikle Kızılayımız bu anlamda sosyal mesafeden tutun sterilizasyona kadar tüm hazırlıklarını tamamladı. Şahsım başta olmak üzere personelimiz, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, iş adamlarımız ve esnafımız buna gerekli hassasiyeti göstererek katılım gerçekleştirdik. Bu anlamda duyarlılık gösterip çağrımıza icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Kızılay bizim en önemli kurumlarımızdan bir tanesi ve sahip çıkmamız gereken bir kuruluştur. Kan vererek de hayat kurtarmalıyız. Malumunuz, her verilen kanda 3 ayrı ürün elde ediliyor. Edremit Belediyesi olarak bizde her zaman Kızılayımızın yanındayız. İnşallah bu tür programlarımız da devam edecektir" dedi. - VAN

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:38 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Virüslü hastayı gizleyen muhtar açığa alındı, hastaları bildiren muhtar ödül aldı Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor         
20:24
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi         
19:25
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti! Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!         
17:50
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 22:00:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesinden anlamlı kan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]