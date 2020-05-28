Edremit Belediyesinden 'Balkonda Tarım' yarışması - Son Dakika

Edremit Belediyesinden 'Balkonda Tarım' yarışması

Van'ın Edremit Belediyesinin ilçedeki çiftçilere yönelik dağıttığı 170 bin fidenin ardından balkonlarda da tarımın yapılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştireceği yarışmanın başvuruları başladı.

Edremit Belediyesinden 'Balkonda Tarım' yarışması, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesinin ilçedeki çiftçilere yönelik dağıttığı 170 bin fidenin ardından balkonlarda da tarımın yapılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştireceği yarışmanın başvuruları başladı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe geneline yaklaşık 170 bin fidan dağıtan Edremit Belediyesi, Başkan İsmail Say'ın talimatlarıyla üretimin arttırılması için tarımı evlerin balkonuna taşıyor. Balkonlarda kent bahçeciliğinin yaygınlaşmasını hedefleyen Edremit Belediyesi; domates, biber, salatalık ve patlıcan gibi birçok seti şehirde yaşayan insanlarla buluşturuyor. Tarımın kırsal yaşam dışında kentte de yapılabileceğinin en iyi örneğini göstermeyi arzulayan Edremit Belediyesi, korona virüs süreci ile birlikte üretimi hedeflerken, ekolojik yaşamın da kente gelmesini amaçlıyor. Bunun için ise balkonlarda üretimin yapılması ile ilgili yarışma düzenleyen ve bunu sosyal medya aracılığı ile duyuran Edremit Belediyesi, 'Fideler bizden, balkonları süslemek sizden' sloganıyla balkon güzelini seçmeye hazırlanıyor. 0432 3122153 numaralı hattı arayanlara fide gönderen Edremit Belediyesi, 30 Temmuz 2020 tarihine kadar tarım ürünlerini yetiştirenlerin balkonları arasında en güzel balkonu seçecek. Hasat dönemi en iyi sebze yetiştiren 3 vatandaşa sürpriz hediyelerin verileceği yarışma için fide dağıtımları ise aralıksız sürüyor.

"Geleneksel tarımı evlere taşımak arzusundayız"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, korona virüsü salgını sürecinde evde tarım yapmanın teşvik edilmesi amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Bu sürecin atlatılması için devlet ve millet el ele vererek güzel çalışmaların sergilendiğini vurgulayan Başkan Say, "Malumunuz geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki tüm çiftçilerimize üretim yapabilmeleri için yaklaşık 170 bin fide dağıttık. Aynı üretimin şehirlerimizde de yapılması için 'Balkon Güzeli' yarışması düzenledik ve insanlarımıza kendi sebzelerini evlerinin balkonlarında yapabilmeleri için fide dağıtımına başladık. Şehirde yaşayanların sağlıklı beslenmesi ve doğal yaşamın şehirlerde, evlerde hissedilmesi için geleneksel tarımı evlere taşımak arzusundayız. Dağıttığımız fideleri yetiştirip hasat döneminde en güzel sebzeleri yetiştirenler arasında ilk 3 vatandaşımıza da ayrıca çeşitli hediyeler vereceğiz" ifadelerini kullandı. - VAN

Edremit Belediyesi, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edremit Belediyesinden 'Balkonda Tarım' yarışması - Son Dakika

Son Dakika

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