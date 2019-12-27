Edremit Belediyesinden

Edremit Belediyesince başlatılan "Birlikte Güzelleşelim" sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin saç tıraşı okullarda yapılıyor.

Proje kapsamında Köprüler İlk ve Ortaokul'u ziyaret eden belediye ekipleri ile projeye destek veren Van Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı berberler, öğrencileri tıraş edip, saç bakımlarını yaptı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyenin imkanları ölçüsünde her alanda insanlara yardımcı olmaya gayret edeceklerini söyledi.

Genel hizmetler ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye çalıştıklarını anlatan Başkan Say, "Hizmet manasında bu ilçede yaşayan, her şeyden ve herkesten sorumlu bir insan olarak bize düşen görev hizmet etmektir. Sadece belediyecilik anlamında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmelerine katkı sağlamaktır." dedi.

Mahalle Muhtarı Yusuf Bilgin ve Okul Müdürü Sinan Bilyan da Belediye Başkanı Say ile Van Berberler ve Kuaförler Odası'na teşekkür etti.