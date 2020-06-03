Edremit Belediyesinden 'Edremit Sahil Parkı Dökülüyor' haberine açıklama
Van'ın Edremit Belediyesi, basında çıkan 'Edremit Sahil Parkı Dökülüyor' haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı.
Van'ın Edremit Belediyesi, basında çıkan 'Edremit Sahil Parkı Dökülüyor' haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı.
Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye başkanlığımız ile ilgili Van'da yayın yapan bir gazetenin dünkü sayısında yayımlanan ve Gebze Su Sporları önünde bulunan park ile alakalı 'Edremit Sahil Parkı Dökülüyor' başlıklı haber nedeniyle belediyemizce açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberde bahse konu olan parkın belediyemize ait olduğu ve bu anlamda bakımının yapılmadığı konusunda belediyemiz zan altında bırakılmıştır. Söz konusu ana arterde bulunan park belediyemiz yetkisi dışında olduğu gibi, (Van- Tatvan karayolları üzerinde olup) Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tasarrufundadır. Parkın, belediyemize devredilmesi durumunda ise tüm bakım ve onarım işlemleri ivedilikle gerçekleştirilecektir. Öte yandan belediye başkanlığımız yetkisinde bulunan tüm parklarımız kısıtlı imkanlara rağmen 7/24 gözetimimiz altında tutularak, gerekli bakım onarımları da sürekli yapılmaktadır. Haberde her ne kadar bu parkın belediyemize devredildiği belirtilmişse de bu haber asılsızdır. Söz konusu yer belediyemize devredilmemiştir. Ayrıca; haberin asılsız kaynaklarla araştırılmadan sorulmadan belediyemizi yıpratmak amaçlı olduğu aşikardır. Belediyemiz gerek park ve bahçelerini, gerekse diğer işlerini yoğun bir çaba ve titizlikle yürütmektedir" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:49 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Edremit Belediyesinden 'Edremit Sahil Parkı Dökülüyor' haberine açıklama - Son Dakika
Son Dakika Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde