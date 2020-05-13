Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Yerel Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek - Son Dakika

Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek

6 saat önce

Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek Türkiye'de korona virüs sürecinde eğitim alanında bir ilk Edremit Belediyesi üniversite adayları için seferber oldu Edremit'te üniversite adayı 2 bin 100 öğrenciye 16 bin 500 adet kaynak ve soru bankası kitabı dağıtıldı Başkan Say,...

Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek

Türkiye'de korona virüs sürecinde eğitim alanında bir ilk

Edremit Belediyesi üniversite adayları için seferber oldu

Edremit'te üniversite adayı 2 bin 100 öğrenciye 16 bin 500 adet kaynak ve soru bankası kitabı dağıtıldı

Başkan Say, öğrencilere üniversite hazırlık seti dağıttı

VAN - Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ilçe sınırları içerisindeki liselerde okuyan 2 bin 100 üniversite adayına 16 bin 500 adet kaynak kitap dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de de eğitim öğretime geçtiğimiz aylarda ara verilirken, sınav tarihleri de değişmişti. YKS tarihinin 27-28 Haziran 2020 olarak açıklamasının ardında sınava kısa bir süre kala kitap ve kaynaklara ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşayan öğrenciler için Edremit Belediyesi seferber oldu. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle birlikte kaynak arayışına giren Edremit Belediyesi, Başkan İsmail Say'ın girişimleri sonucu ilçede lise son sınıfta okuyan ve bu yıl mezun olacak 2 bin 100 öğrenci için 16 bin 500 adet kaynak ve soru bankası seti desteği sağladı.

Edremit Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Korona virüs salgını, dünya genelinde milyonlarca öğrencinin örgün eğitim hayatında kesintiye neden olurken, Edremit Belediyesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Binlerce kitabı öğrencilere ulaştıran Edremit Belediyesi, Türkiye'de önemli ve bir o kadarda anlamlı projeye imza attı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri işbirliği ile kitapların bir kısmı okul idarelerine teslim edilirken, bir kısmı da Başkan İsmail Say, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin tarafından evler gezilerek kapıda öğrencilere teslim edildi. Öğrencilerin kaynak arayışı sıkıntısına son veren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kitapların teslimi sırasında öğrencilere hitaben sınav sonuçlarını da merakla beklediklerini vurguladı.

"Okyanus Kolejleri Sahibi Orhan Özbey'in katkıları büyük"

Salgın süreci ve YKS öncesi öğrenciler için bir dizi araştırma yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan İsmail Say, "Bu anlamda bize en büyük desteği sunan Vanlı iş adamı ve aynı zamanda eğitimci olan Okyanus Kolejleri sahibi Orhan Özbey'in de katkılarıyla bütün Edremit'teki üniversite hazırlık öğrencilerimize yetecek kadar ve her birine 8'er, 9'ar tane kaynak oluşacak şekilde binlerce kaynağı elde ettik. Bunun büyük bir kısmını da Orhan Özbey Hocamız bizlere hediye etti. Bizde bu hediyeleri Yusuf gibi çocuklarımıza ulaştırarak, onların bir nebze olsun sıkıntılarına yardımcı olmak istedik. Ben bu anlamda önümüzdeki sınava hazırlık sürecinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Orhan Özbey'e de katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de, öğrenciler açısında zor bir sürecin yaşandığını fakat Bakanlığın EBA sistemini hayata geçirerek, dünyada örnek gösterilecek bir projeye imza attığını belirtti. Tevke, "Edremit Belediyemiz ile yaptığımız bu çalışmada çocuklarımıza kaynak kitaplar dağıtarak, dijitalin yanında çocuklarımızın ellerinin kitaplara değmesi, kitap ve sorularla haşır neşir olması sağlanmıştır. Ben bu konuda başta Belediye Başkanımız İsmail Say olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Veliler ve öğrencilerden Edremit Belediyesine teşekkür

Yaşanan süreç ile birlikte eve kapandıkları bir dönemde kaynak bulmakta sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan veliler ve öğrenciler ise Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti. Mutlulukları yüzlerinden okunan öğrenciler, böylesi bir süreçte kendilerine sunulan desteğin çok anlamlı olduğunu kaydettiler. Öğrenciler, sınav sonuçlarında alacakları başarı konusunda da Başkan Say'a söz verdiler.

Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek

Edremit Belediyesi, Türkiye, Edremit, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:23 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir         
17:06
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı 6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
16:36
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı         
16:28
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı         
16:24
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi         
16:18
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel         
16:10
Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu         
16:06
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi         
16:05
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi         
16:02
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi         
15:49
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı         
15:47
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu         
15:45
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı         
15:42
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı         
15:38
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı         
15:35
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı         
15:24
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı         
15:17
Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor Sinop'ta sürpriz yapan hamsi, tezgaha inmeden satılıyor         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 18:10:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesinden eğitime anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]