Son Dakika Haberleri: Edremit Belediyesinden eğitime destek
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Edremit Belediyesinden eğitime destek

49 dakika önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, önem arz eden eksikliklerini giderme sözü verdi.

Edremit Belediyesinden eğitime destek, System.String[]
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, önem arz eden eksikliklerini giderme sözü verdi.

Edremit'e bağlı Süphan Mahallesi'nde bulunan Kahraman Çocuklar Borsa İstanbul İlk ve Ortaokuluna gelen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, burada okul müdürü Şabettin Şepik ve yardımcıları tarafından karşılandı. Okul yöneticilerinin daveti üzerine yapılan ziyarette, okul ile ilgili bilgiler alan Başkan Say, daha sonra binayı ve çevresini gezdi. Okulu çevreleyen tel korkulukların yer yer tahrip edilmesi ile ilgili sorun başta olmak üzere birkaç sıkıntıyı dile getiren okul müdürü Şabettin Şepik, Başkan Say'dan destek istedi.

Bunun üzerine Başkan Say, güvenlik açısından tel örgülerin tahrip edilmesinin çocukların güvenliği açısından sıkıntılı bir durum olduğunu belirterek, bunun bir an önce giderilmesi ve gerekli çalışmanın yapılması için ilgili birimlere talimat verdi. Belediye olarak ellerinden geldiğince okulun ihtiyaçlarını da imkanları dahilinde gidereceklerini ifade eden Başkan Say, çocukların daha iyi şartlarda eğitim görmelerinin önemine değindi.

Okul ile ilgili diğer sorunları da not alan Başkan Say, belediye çalışmalarını da yerinde incelemek üzere oradan ayrıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, İsmail Say, Edremit, Van, Güncel
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