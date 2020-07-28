Edremit Belediyesinden engellilere destek - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, evlerine giderken sıkıntı yaşayan iki engellinin rahat ulaşım talebini yerine getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi Aydınlar Sokak'ta yaşayan ve yardım almadan evine girmekte sorunlar yaşayan engelli vatandaşın sıkıntının giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, engellinin evinin bulunduğu sokakta patika yolu kilit taşlarıyla döşeyerek rahat ulaşım yapmasına imkan sundu.

Aynı sıkıntıları yaşayan başka bir engelli vatandaşın da talebini yerine getiren belediye ekipleri, yaptığı çalışmayla bayram öncesi yüzlerinin gülmesini sağladı.

Talepleri yerine getirilen vatandaşlar da duyarlılığından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti.