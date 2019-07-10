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Edremit Belediyesinden 'Gençlik Kurulu' atağı

1 saat önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit'in gelişimine katkıda bulunacak fikirlerin sunulacağı bir 'Gençlik Kurulu'nu hayata geçirdiklerini belirterek, gençlerin bu kurula dahil olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Edremit Belediyesinden 'Gençlik Kurulu' atağı, System.String[]
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Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit'in gelişimine katkıda bulunacak fikirlerin sunulacağı bir 'Gençlik Kurulu'nu hayata geçirdiklerini belirterek, gençlerin bu kurula dahil olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Edremit Belediye Başkanlığı, gençlerin öneri ve fikirlerinin yönetime doğrudan dahil edilmesi için 'Gençlik Kurulu' projesini başlattı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit'in kalkınması ve gelişimine katkı sunulması amacıyla gençlerin yönetime aktif katılımlarının sağlanacağını belirtti. Çevre, sağlık, kültür, turizm, spor, sanat, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi tüm fikirlerin dile getirileceği kurulun Edremit'e büyük katkılar sunacağını vurgulayan Başkan Say, "Buradaki amaç, 'İlçem için çok güzel bir fikrim var; ama kimseye iletemiyorum' diyen, memleketi için derdi olan gençlerin yönetim süreçlerine doğrudan dahil olmasını sağlamak ve Edremit'i belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşünü hızlandırmaktır. Bu anlamda kurulumuza dahil olmak isteyen gençlerimizin belediyemizin ilgili birimine başvurmalarını bekliyoruz. Kurulumuza, yenilikçi bakış açıları ve bilgi birikimleri ile katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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