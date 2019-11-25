Son Dakika Haberleri: Edremit Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı
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Edremit Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapılmaya başlandı.

Edremit Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yapılmaya başlandı.

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilen ve kesilerek çuvallara konulan odunlar, mahalle muhtarlarının tespit ettiği vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çalışmaların sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "İhtiyacı olanlara aşevinden sıcak yemek, gıda ve giysi yardımları yapıyoruz. Havalar soğumaya başladı, biz de belediye olarak vatandaşların evlerini ısıtmalarına katkıda bulunmak amacıyla yakacak yardımları yapıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından muhtarlarımız ile ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Belirlenen ailelere kış mevsiminde yakacak odunları evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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