Edremit Belediyesinden kurbanlı asfalt sezonu açılışı

Van'ın Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2019 sıcak asfalt çalışmalarına Şabaniye Mahallesi'nde kurban keserek start verdi.



Bölgedeki hava koşullarının sıcak asfalt BSK kaplama için bugüne kadar en uygun hale gelmesi üzerine 2019 iş sezonunu açan Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sıcak asfaltlamaya başladı. Şabaniye Mahallesi Marufi Kerhi Sokakta başlayan asfaltlama çalışmasına Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Nurullah Savaş Kıylık, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Kurbanın dualar eşliğinde kesilmesinin ardından çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, belediyecilik anlayışlarında yolun medeniyet olduğunu ve insan odaklı bir hizmetle hareket ettiklerini belirtti. Her mahallenin öncelikli ihtiyaç duyduğu sokaklarını asfaltlayacaklarını ifade eden Başkan Say, "Bu yıl ki asfalt ihalemizi gerçekleştirdikten sonra bugün de asfalt sezonunun startını veriyoruz. Sadece asfalt çalışmalarımızla değil, gerek yeni yol açma, reglaj, stabilize, yolların bakım ve onarımı ve diğer faaliyetlerimiz de aralıksız devam ediyor. 2019 yılında yaklaşık 30 kilometre yol asfaltlamayı planlamaktayız. Asfaltın yanı sıra ihtiyaç duyulan yerlere de kaldırım, bordür ve oluk çalışmalarımız sürüyor. Mahallelerimizde altyapı ve imar sıkıntısı olmayan yollarımızın asfalt problemi gibi bir sorunu kalmayacaktır. İlçemizin çehresini modernleştirmek için sınırlarımız genelindeki tüm yollarımızı yenilemek için canla başla çalışacağız. Hiçbir kesinti olmadan çalışmalarımız sezon boyunca devam edecektir. Asfalt sezonumuza bugün Şabaniye Mahallesi ile start veriyoruz. Rabbimden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Yaptığın konuşmanın ardından iş makinesinin üzerine çıkan Başkan Say, ilk asfaltı dökerek, sezonun startını verdi. Daha sonra mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Say, çocuklarla da fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. - VAN