Son Dakika Haberleri: Edremit Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası

Edremit Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası

50 dakika önce

Van'ın Edremit Belediyesi, mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenleniyor.

Edremit Belediyesinden mahalleler arası futbol turnuvası, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi, mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenleniyor.


Edremit Belediyesi tarafından mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve gençler arasında kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' düzenleniyor. 10 kişilik ekiplerden oluşturulacak olan takımların 31 Ekim 2019 gününe kadar başvuracağı turnuva, kasım ayında start alıyor. Turnuvaya katılmak isteyen mahalle takımlarının başvurularını Edremit Belediyesi Beyaz Masa, Sağdinçler Halı Saha ve Edremit Çiçekli Kılınç Halı Sahaya yapılması istenilirken, karşılaşmaların ise halı sahada gerçekleştirileceği belirtildi. 15 yaş üstü kişilerin başvurabileceği turnuvaya, sporcular veli muvafakatnamesi ve kimlik fotokopisi belgeleri ile başvurabilecek. Başkan Say'ın başlama vuruşu ile start alacak olan turnuva sonunda dereceye giren mahalle takımlarına ise çeşitli ödüller verilecek.


Futbol turnuvasına ilişkin bilgi veren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçe halkını sporun centilmenlik ve birleştirici unsurunda buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Edremit'te yaşayan vatandaşların sportif etkinliklerde yer almasını sağlayacak bir proje hazırladıklarını ifade eden Başkan Say, böylesi bir etkinlik ile mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve gençler arasında kardeşlik duygularının pekiştirilmesini hedeflediklerini kaydetti. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
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