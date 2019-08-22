Edremit Belediyesinden 'Malazgirt Zaferi' duyurusu

Van'ın Edremit Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan 'Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıldönümü Anma Programı' dolayısıyla gitmek isteyen vatandaşlar için araç tahsis etti.



1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Edremit Belediyesi, etkinliklere gitmek isteyen vatandaşlar için bir dizi hazırlık yaptı. Edremit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Malazgirt Zaferi'nin bu yıl 948'inci yıldönümü anma programları düzenlenecektir. Programa gitmek isteyenler için Edremit Belediyemizce servisler ayarlanmış ve ayrıca her bir vatandaşımızın yemek ihtiyacı da yine belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlarımızın bu anlamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir" denildi. - VAN