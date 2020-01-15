Edremit Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tatil imkanı - Son Dakika

Edremit Belediyesi, sömestirde şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tatil imkanı sunulacağını duyurdu.

Kuzey Ege'nin önemli termal merkezlerinden Edremit ilçesinde şehit ve gazi çocukları tüm termal tesislerde yarıyıl tatilinde Edremit Belediyesi tarafından misafir edilecek.

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın tüm şehit ve gazi çocuklarına yarıyıl tatili hediye edeceğini bildirdi.

Tatilin bu hafta sonu başlayacağını hatırlatan Canlı, "Vatanımız için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin çocuklarını ücretsiz olarak ağırlayacağız. Çocuklarımızın yarıyıl tatillerinin güzel ve verimli geçmesi için onlara Edremit'te faaliyet gösteren tüm otellerde yararlanmak üzere tatil hediye ediyoruz. Onların ve ailelerinin güzel bir yarıyıl tatili geçirmesi bizleri çok mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Canlı, tatilden yararlanmak isteyenler için Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne kayıt yaptırılması gerektiğini sözlerine ekledi.