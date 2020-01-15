Edremit Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tatil imkanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edremit Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tatil imkanı - Son Dakika

Edremit Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tatil imkanı

6 saat önce

Edremit Belediyesi, sömestirde şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tatil imkanı sunulacağını duyurdu.

Edremit Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tatil imkanı, System.String[]

Edremit Belediyesi, sömestirde şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tatil imkanı sunulacağını duyurdu.

Kuzey Ege'nin önemli termal merkezlerinden Edremit ilçesinde şehit ve gazi çocukları tüm termal tesislerde yarıyıl tatilinde Edremit Belediyesi tarafından misafir edilecek.

Edremit Belediyesi Sözcüsü ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın tüm şehit ve gazi çocuklarına yarıyıl tatili hediye edeceğini bildirdi.

Tatilin bu hafta sonu başlayacağını hatırlatan Canlı, "Vatanımız için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin çocuklarını ücretsiz olarak ağırlayacağız. Çocuklarımızın yarıyıl tatillerinin güzel ve verimli geçmesi için onlara Edremit'te faaliyet gösteren tüm otellerde yararlanmak üzere tatil hediye ediyoruz. Onların ve ailelerinin güzel bir yarıyıl tatili geçirmesi bizleri çok mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Canlı, tatilden yararlanmak isteyenler için Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne kayıt yaptırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Selman Hasan Arslan, Edremit Belediyesi, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki: Tamamen gerçek dışı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı

Son Dakika Haberleri
22:56 Marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
22:55 Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika
22:53 BTK, Wikipedia'yı erişime açtı - Son Dakika
22:52 Eski manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı - Son Dakika
22:52 "Aratos'un" mezarının olduğu değerlendirilen arsa belediyeye bağışlandı - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerleriyle ilgili iddialara sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 22:58:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesinden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz tatil imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]