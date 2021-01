Edremit Belediyesinden vatandaşlara ve hasta yakınlarına çorba ikramı - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde kurduğu stantta vatandaşlara ve hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden Edremit Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleriyle de halkın yanında yer alıyor.

Bu kapsamda 'güne sıcak bir çorba ile başlangıç' sloganıyla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde stant kuran belediye ekipleri, hastaneye gelen kent sakinlerine ve hasta yakınlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Belediye Başkanı İsmail Say, her gün bin kişiye sıcak çorbanın dağıtılacağını belirtti.

Çoğu kişinin hastaneye gelirken kahvaltı yapmadan evden çıktığını belirten Say, "Soğuk kış günlerinde vatandaşın içini ısıtmak adına böyle bir çalışma başlattık. Hafta içi her gün saat 08.00 ile 10.00 arasında ücretsiz sıcak çorba ikramımız olacak. Belediye olarak her kesimden vatandaşımızı düşünüyor ve gayretle çalışıyoruz. Amacımız belediyemizin imkan ve kaynaklarını tüm Edremitli vatandaşlarımız ile paylaşmaktır." ifadelerini kullandı.