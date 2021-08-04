Üye Girişi
Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı - Son Dakika

Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı

04.08.2021 16:10

Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: "Yanan alanlarımızın çok daha fazlasını yeşillendirerek, yeşil vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız" Van'ın Edremit Belediyesi, medyana gelen orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak...

Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: "Yanan alanlarımızın çok daha fazlasını yeşillendirerek, yeşil vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız"

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi, medyana gelen orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için fidan bağışında bulundu.

Edremit Belediyesi bir taraftan kentte meydana gelen sel felaketleriyle uğraşırken diğer taraftan yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesi için bin fidan bağışında bulunarak kampanya başlattı. İHA muhabirine konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Arama Kurtarma Ekibinin afetlerin yaşandığı bölgelerde canla başla çalıştığını ifade ederek, yangın nedeniyle zarar gören ağaçların yerinde yeni fidanlar dikilip gelecek nesillere ulaştırılacağını söyledi. Başkan Say, "Yaklaşık bir hafta önce Akdeniz Bölgesinde başlayan ve birkaç bölgede devam eden yangınlar var. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzün bütün birimlerinin çalışmasıyla bu orman yangınları söndürülmeye çalışılıyor. Tarihimizin en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Buradan felaketi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"Allah bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın"

Van'da medyana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Say, "Allah bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın. Kısa bir süre önce birkaç gün arayla Van'ın ilçeleri olan Başkale'de, Saray'da, Özalp'te, Gürpınar, Muradiye ve en son İpekyolu ilçelimizde belli köy ve alanlarda sel felaketi yaşandı. İlçelerimizde selden etkilenen, hayvanları telef olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir süre önce doğal afetlerle mücadele edebilme anlamında AFAD İl Müdürlüğümüz ile ortak bir çalışma yaparak personellerimizden gönüllü Edremit Arama Kurtarma Ekibini kurduk. Kısa bir süre önce ekiplerimiz birkaç olaya müdahale etti, bir ekibimiz şu an Artvin Ervahi'de yaşanan sel felaketinde görev almak üzere gittiler ve hala dönmediler. AFAD Van İl Müdürlüğünün resmi talebi üzerine bir ekibimiz de Gürpınar ve diğer bölgelerde müdahale çalışmalarına katılmak üzere gittiler" diye konuştu.

"Tecrübelere ve uyarılara uymamız gerekiyor"

Edremit Belediyesi olarak ellerinden gelen tüm imkanlarla doğal afetlerle mücadele etmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Say, "Bizlerin bu noktada vatandaş olarak, sel felaketiyle karşı karşıya kalmamak için öncelikle tecrübelere ve uyarılara uymamız gerekiyor. Sel oluşabilecek yataklara ev yapmamamız gerekiyor. Özellikle orman yangınlarından sonra bir çağrıda bulunduk. Belediye olarak bin fidan bağışlayarak, Orman Genel Müdürlüğümüzle irtibata geçerek bu noktada halkımızın da yoğun bir talebi oldu. Yanan ormanlarımızın yeniden canlandırılabilmesi anlamında Orman Genel Müdürlüğüyle iletişimlerimiz devam ediyor. Bu yangınlar söndürüldükten sonra çalışmalarımız devam edecek. İnşallah yanan alanlarımızın çok daha fazlasını yeşillendirerek, yeşil vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı
Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı
Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı
Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı

Edremit Belediyesi, Orman Yangınları, Edremit, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pandemide yok sattı! Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay stoğu tükendi 16:49 Pandemide yok sattı! Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay stoğu tükendi Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı 16:40 Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı Büyü cinayetinde kan donduran detay! Arkadaş katilinin cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı 16:26 Büyü cinayetinde kan donduran detay! Arkadaş katilinin cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Müge Anlı, afet bölgesine gitti! Yangında evleri küle dönen köy halkını ziyaret etti 16:14 Müge Anlı, afet bölgesine gitti! Yangında evleri küle dönen köy halkını ziyaret etti Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi 16:04 Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi Yürek burkan görüntü! Yangından kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içti 15:57 Yürek burkan görüntü! Yangından kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içti
Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi 14:01 Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı

Son Dakika Haberleri
16:52 Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
16:39 Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı
16:37 Yüksek Askeri Şura, "sarıklı amiral" olarak tanınan Tuğamiral Mehmet Sarı'yı emekli etti
16:18 Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi
16:06 Sarı-Kırmızılılardan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
16:04 Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi
16:02 Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi
15:57 Yürek burkan görüntü! Yangından kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içti
15:54 Falcao ve Kezman, Chelsea tarihinin en kötü transferleri listesinde yer aldı
15:52 F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Boşandığı eşini ve 2 kızını öldürdü! Zanlının savunması şaşkınlık yarattı: Ev pislik içindeydi Boşandığı eşini ve 2 kızını öldürdü! Zanlının savunması şaşkınlık yarattı: Ev pislik içindeydi         
16:47
Yüksek Askeri Şura, Yüksek Askeri Şura, "sarıklı amiral" olarak tanınan Tuğamiral Mehmet Sarı'yı emekli etti         
16:38
Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi         
16:19
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi         
16:02
F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi         
15:53
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı         
13:41
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
"Sopalı şifacı" kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk bitmedi: Belki gelir, hocaya inanıyorum         
11:22
Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı         
11:08
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 16:56:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edremit Belediyesinden yanan ormanlar için fidan bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement