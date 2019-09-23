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Edremit Belediyesinden yol çalışması

7 dakika önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce Kurubaş Mahallesi'nde yaklaşık 21 sokakta yürütülen stabilize yol çalışması tamamladı.

Edremit Belediyesinden yol çalışması, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce Kurubaş Mahallesi'nde yaklaşık 21 sokakta yürütülen stabilize yol çalışması tamamladı.


Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince aplikasyon çalışmaları tamamlanan mahallelerde başlatılan stabilize çalışmaları aralıksız sürerken, Kurubaş Mahallesi'nde ise 21 sokakta toplamda 7 kilometrelik yol tamamlanarak hizmete açıldı. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla kış ayları öncesi çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm mahallelerde hummalı bir çalışma içerisine girdi. Birçok mahallede farklı hizmetler yürütülürken, Kurubaş Mahallesi'nde ise yapımına başlanan 21 sokakta iyileştirme çalışmaları bitirildi.


"Hedefimiz yaşam standartlarının yükseltilmesidir"


Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, imkanlar dahilinde her mahallede öncelikli önem arz eden çalışmalara yöneldiklerini belirtti. Tüm mahallelerde yapılacak olan çalışmalarla ilgili programları dahilinde hareket ettiklerini ifade eden Başkan Say, "Merkez ve kırsal ayırımı yapmadan vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarımıza ara vermeden aralıksız devam ediyoruz. Bugün de Kurubaş Mahallemizde yaklaşık 21 sokağımızda yapılan çalışmalar tamamlandı ve yollarımız vatandaşlarımızın hizmetine tekrar açıldı. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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